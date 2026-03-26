Крах западного порядка близок: новая модель глобализации может напугать элиты

Западная модель глобализации теряет устойчивость, уступая место альтернативным подходам, считает эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. Как именно меняется мировая система, он рассказал в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Мир не отказывается от глобализации — он просто меняет ее архитектуру. Старый западный вариант, построенный на финансовых инструментах и сложных рынках, уже не выглядит безальтернативным.

Двидар обращает внимание на разрыв между декларируемыми ценностями и реальной политикой. Он напоминает, что даже страны с сильным религиозным фундаментом не стремятся закрепить базовые моральные принципы в законодательстве.

"Почему-то ни один парламент этих стран не принял за основу десять заповедей. Не убивать, не красть, не воровать и так далее", — подметил Таймур Двидар.

При этом войны никуда не исчезли — они лишь меняют "упаковку". Идеи продаются, конфликты продолжаются, а механика управления массами остается прежней.

Особое внимание эксперт уделяет исламскому миру. Он подчеркивает, что его нельзя оценивать по упрощённым схемам.

"Эта публика действительно опасна — она мыслит сама. Она сама определяет для себя приоритеты", — считает Таймур Двидар.

Речь идет не об угрозе, а о самостоятельности мышления и ориентации на справедливость как главный принцип. В этой системе даже власть не является сакральной — правителя можно сместить, если он действует несправедливо.

Экономическая модель, связанная с авраамическими религиями, также отличается от современной финансовой системы. Она опирается на реальные активы и отвергает спекуляции.

По мнению Двидара, современная экономика, включая деривативы, биржи и даже криптовалюты, во многом оторвалась от реального товара и стала системой, где деньги "производятся из воздуха". Именно этот разрыв между реальной ценностью и финансовыми конструкциями подталкивает мир к поиску новой модели глобализации — возможно, уже не западной.

