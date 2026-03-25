Сионизм меняет маски: как старую идею переселения подменили новыми смыслами

Современные споры о сионизме часто далеки от его первоначального смысла, заявил эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. Как менялось понимание этой идеи, он рассказал в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Эксперт предлагает смотреть на тему сионизма без лишних эмоций — через историю и факты. Он подчеркнул, что утверждения о приравнивании сионизма к апартеиду появились относительно недавно и связаны с международной повесткой уже XXI века.

Поясним, что под сионизмом понимают политическое движение, возникшее в конце XIX века, целью которого было создание еврейского национального дома. Апартеид, в свою очередь, — это политика жёсткого разделения людей по происхождению или расе, при которой одни группы имеют больше прав, чем другие.

Эксперт напомнил, что изначально сионизм был связан с поиском места для переселения евреев, и рассматривались разные варианты, не только Палестина. Более того, звучали и весьма необычные идеи.

"Вообще была у него идея даже интересней — принять христианство и закрыть вообще еврейский вопрос в Европе", — сказал эксперт.

Отдельно Двидар провёл границу между еврейским и христианским сионизмом. По его словам, это разные явления, которые часто смешивают, из-за чего и возникает путаница.

"Потому что жертвы сионизма — это евреи, по сути", — считает Таймур Двидар.

Он добавил, что в ряде современных интерпретаций речь идёт о религиозных ожиданиях и стремлении приблизить важные для верующих события, включая строительство храма.

