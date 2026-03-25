Европейская пыль на русских сапогах: культурный разлом в Калининграде мешает будущему

Калининградская область до сих пор не получила чёткого направления, заявил политолог, экс-заместитель губернатора Калининградской области Анатолий Ромашко. В эфире авторской программы Дарьи Асламовой "Горячие точки" на Pravda. Ru он объяснил, почему регион остаётся между двумя сценариями развития.

По словам эксперта, ключевая проблема региона не меняется годами: центр так и не определился, какую функцию должен выполнять Калининград. От этого зависят и экономика, и идеология, и повседневная жизнь жителей.

"Тут два варианта: либо мост, либо форпост […]. Если мы мост между нами и Европой, давайте развивать соответствующие отрасли. Если мы форпост — другая задача [будет] совершенно", — отметил он.

Ромашко подчёркивает: сам регион не может решить этот вопрос в одиночку. Калининград — часть страны, и стратегию для него должен задавать федеральный центр. Без этого область остаётся в подвешенном состоянии — с размытыми приоритетами и противоречивыми ожиданиями.

Отдельно эксперт затронул тему идентичности. По его словам, долгие годы открытости к Европе сформировали у части жителей ощущение отличия от остальной России. Такая культурная раздвоенность усиливает внутренний конфликт: с одной стороны — российская государственность, с другой — европейское историческое наследие, которое часть жителей воспринимает как основу локальной идентичности.

В итоге регион продолжает жить между двумя ролями, не получая чётких ориентиров ни в экономике, ни в идеологии. И пока этот вопрос не будет решён на федеральном уровне, ситуация вряд ли изменится.

Полная запись программы с Анатолием Ромашко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
