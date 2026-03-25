Ближний Восток хотят собрать как пазл: Иран оказался последней деталью в геополитической игре

Перестройка Ближнего Востока уже идет, и Иран в этом процессе рассматривается как ключевая цель, заявил эксперт по региону Таймур Двидар. Почему это затрагивает весь мир, он рассказал в эфире программы спецкора Pravda. Ru "Горячие точки" Дарьи Асламовой.

Происходящее в регионе — не набор отдельных конфликтов, а последовательная линия. Ранее пали режимы в Ираке и Ливии, и теперь на повестке остается Иран как последний крупный игрок, не встроенный в новую систему.

"В проекте последняя страна — это Иран. Остальные страны региона уже давным-давно под влиянием, они вполне себе лояльны новой идее", — отметил Таймур Двидар.

Эксперт считает, что речь идёт о более глубокой трансформации — пересборке регионального устройства и отказе от старых соглашений. Границы, установленные ещё в начале XX века, теряют значение, а на их месте формируется новая география влияния.

"Мы имеем на сегодня ликвидацию соглашения Сайкса — Пико. Мы имеем трансформацию уклада политического в мире и мера порядка в целом", — сказал Таймур Двидар.

Отдельно он затронул тему восприятия происходящего населением региона. По его оценке, информационные кампании не меняют базового отношения людей к происходящему и к участникам конфликта.

"Народ чётко осознает, кто враг", — считает Двидар.

Эксперт также указал, что происходящее сопровождается серьёзными гуманитарными последствиями, включая гибель мирных жителей, что усиливает напряжение и делает ситуацию ещё более сложной для урегулирования.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Европа берётся за оружие: военные расходы растут на фоне тревожных сигналов
Европа берётся за оружие: военные расходы растут на фоне тревожных сигналов
Религия здесь ни при чем: настоящие причины войны на Ближнем Востоке оказались циничными
Религия здесь ни при чем: настоящие причины войны на Ближнем Востоке оказались циничными
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте
