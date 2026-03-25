Религия здесь ни при чем: настоящие причины войны на Ближнем Востоке оказались циничными

Разговор о войне упирается не в религию, а в холодный расчёт государств, отметил эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар. В эфире авторской программы Дарьи Асламовой "Горячие точки" на Pravda. Ru он объяснил, как энергетика, базы США и региональная политика переплетаются в одну цепь.

Дискуссия о противостоянии в регионе часто уходит в сторону религиозного раскола, но ключевые решения принимаются вовсе не на уровне догматов. Речь идёт о том, кто и на каких условиях допускает военное присутствие и удары.

Таймур Двидар обратил внимание на роль американского присутствия.

"Одно наличие американских баз и предоставление пространства, когда бомбят вашего соседа, и вы разрешаете это делать, — это предательство", — считает эксперт.

При этом сами факты участия стран региона в атаках остаются предметом споров.

Эксперт увязывает происходящее с более широкой экономической логикой. По его словам, интересы США напрямую связаны с доступом к дешёвым энергоресурсам, а значит — с контролем над регионом.

"Интересы США — это экономика Запада. Экономика Запада зиждется на дешёвых энергоресурсах", — резюмирует эксперт.

Из этой логики вытекает и роль Израиля, который, по мнению эксперта, действует как инструмент более широкой стратегии. Удар по Ирану для Вашингтона рискован, но для Тель-Авива — часть понятной задачи по перераспределению сил.

В итоге конфликт выглядит не как вспышка эмоций или религиозных противоречий, а как расчётливая партия, где каждый ход связан с нефтью, влиянием и попыткой удержать контроль над регионом.

