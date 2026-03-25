Европа берётся за оружие: военные расходы растут на фоне тревожных сигналов

Рост военных расходов Европы может быть связан не только с вопросами безопасности, но и с внутренними экономическими процессами, считает политолог, экс-заместитель губернатора Калининградской области Анатолий Ромашко. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он рассказал, как кризис в ЕС влияет на общественно-политическую повестку.

Европа сейчас сталкивается с целым набором проблем — от замедления экономики до последствий энергетической политики. Это уже отражается на промышленности, включая закрытие предприятий. По мнению эксперта, экономические трудности могут менять и общественные настроения.

"Когда бюргера немножко обезжирить, его легко можно поставить под ружьё. Это вопрос того, вопрос пропаганды, вопрос экономики. Когда спадает экономика, вы найдёте людей, которые встанут", — отметил Анатолий Ромашко.

Он подчеркнул, что не стоит воспринимать Европу как неспособную к силовым действиям. При всех внутренних сложностях у стран остаются военные инструменты, включая авиацию и ракетные системы.

При этом, по его оценке, остаётся неопределённость в вопросе боевой подготовки.

"В реальности они давно толком не воевали. Вот я о чём говорю. И поэтому непонятно, какого рода там будет пехота", — сказал Анатолий Ромашко.

Эксперт считает, что экономический спад и рост военных расходов — это связка, которая может повлиять на дальнейшие решения европейских стран.

Полная запись программы с Анатолием Ромашко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
