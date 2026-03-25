Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить

Отсутствие враждебности со стороны соседей притупило бдительность жителей Калининграда, отметил политолог, экс-заместитель губернатора Калининградской области Анатолий Ромашко. В эфире программы Дарьи Асламовой "Горячие точки" на Pravda. Ru он объяснил, почему это ощущение не отражает реальную ситуацию у границ.

Анатолий Ромашко обратил внимание на проблему готовности к возможным угрозам. По его словам, даже люди с военным прошлым не понимают, почему отсутствует системная подготовка населения — от элементарных сборов до информации о базовой инфраструктуре безопасности.

На этом фоне Ромашко указал на опасный разрыв между восприятием и реальностью.

"Никто никогда у местного населения не встречал враждебности. И каким-то образом это заставляет терять бдительность", — сказал он.

Говоря о ситуации у западных границ, Ромашко отдельно остановился на Польше, где заметен разрыв между линией власти и настроениями людей.

"Польское руководство себя ведёт по-одному, а население ведёт себя по-другому", — отметил Анатолий Ромашко.

Такая политика не возникает на пустом месте и во многом опирается на исторические представления. В частности, в Польше и Литве сохраняется особое восприятие прошлого, связанное с Речью Посполитой.

Полная запись программы с Анатолием Ромашко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
