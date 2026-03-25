Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте

Сценарий возможной блокады Калининградской области и реакция России вызывает всё больше вопросов, отметил политолог, экс-заместитель губернатора Калининградской области Анатолий Ромашко. К чему могут привести провокации в Балтийском регионе и где проходит опасная граница, он рассказал спецкору Pravda. Ru Дарье Асламовой в эфире программы "Горячие точки".

Тема возможной экономической и морской блокады Калининграда, о которой всё чаще говорят на фоне действий стран НАТО, уже перестаёт быть абстрактной. Речь идёт не только о военном давлении, но и о сценариях с перекрытием морских маршрутов и инфраструктуры.

Анатолий Ромашко признаёт: решение в такой ситуации может приниматься только на самом высоком уровне. При этом военный потенциал региона, по его словам, остаётся значительным — как за счёт флота, так и усиленной авиационной группировки.

"Здесь много достаточно военных частей, и они усилены, авиационные части усилены", — отметил Ромашко.

Однако главный вопрос, по его мнению, не в количестве сил, а в том, перейдёт ли ситуация в открытую фазу. Эксперт обращает внимание на уже происходящие инциденты — остановки судов и силовые акции против танкеров.

"Мы же видим, как эстонцы останавливают танкеры, финны останавливают танкеры", — подчеркнул Анатолий Ромашко.

Такие действия, по сути, создают прецеденты, которые могут перерасти в более жёсткие ограничения — вплоть до фактической блокады. Формально это может быть подано не как военное нападение, а как серия "оперативных мер".

Ромашко обращает внимание, что вопрос упирается не только в военные возможности, но и в политические решения. По его словам, неясно, последует ли активная реакция в случае дальнейшего давления.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Призрак Януковича напоминает о главном: заигрывания Запада с Минском лишены всяких иллюзий
Призрак Януковича напоминает о главном: заигрывания Запада с Минском лишены всяких иллюзий
Калининград больше не мост в Европу: как регион оказался в тупике после разрыва связей
Калининград больше не мост в Европу: как регион оказался в тупике после разрыва связей
Пряники по-американски: Беларусь видит истинные цели США за сладкими обещаниями
Пряники по-американски: Беларусь видит истинные цели США за сладкими обещаниями
