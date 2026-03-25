Калининград больше не мост в Европу: как регион оказался в тупике после разрыва связей

Калининградская область теряет прежние экономические опоры и сталкивается с системными ограничениями, рассказал политолог, экс-заместитель губернатора Калининградской области Анатолий Ромашко. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он объяснил, как изменилось положение региона после разрыва привычных связей.

Калининград долгое время зарабатывал на своём географическом положении — близости к Европе и удобной логистике. Одним из показательных примеров была мебельная отрасль: комплектующие закупались в ЕС, сборка велась на месте, а продукция шла на российский рынок.

"И, в общем, отрасль развивалась очень неплохо, динамично, была достаточно высокая занятость и большие объёмы мебели. Сейчас и с этим тоже сложности. Сложности и с закупкой, и с доставкой", — отметил Анатолий Ромашко.

Разрыв цепочек поставок ударил не только по мебельщикам. Проблемы затронули и строительство — базовые материалы теперь поступают с ограничениями.

"То есть некоторые отрасли встают, поэтому строительство, со строительством такая же история, потому что цемент ограниченно можно завозить из России, например. Там тоже есть квоты на это", — сказал Анатолий Ромашко.

Изменился и сам образ региона. Раньше Калининград привлекал открытостью: жители свободно ездили в соседние страны, а дорога до Берлина занимала считанные часы. Сейчас эта модель перестала работать.

"Если раньше он был воротами, то сейчас все калитки позакрывались, и это фактически тупичок", — считает Анатолий Ромашко.

Временную передышку дал внутренний туризм: поток россиян вырос на фоне закрытой Европы. Но эффект оказался нестойким — дорогие перелёты, высокий ценник на отели и ограниченное предложение постепенно охлаждают интерес.

В результате регион, который строил экономику на открытости и транзите, оказался в ситуации, где прежние преимущества больше не работают, а новые точки роста ещё не сформированы.

Полная запись программы с Анатолием Ромашко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
