Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре

Белорусский калий оказался важным фактором в международных переговорах, отметил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, какую роль играет отрасль на фоне проблем с поставками сырья.

Контакты Минска с Вашингтоном могут иметь вполне конкретную экономическую подоплеку. Речь идёт о калии — одном из ключевых экспортных направлений Беларуси. Сбои в поставках сырья из Персидского залива поставили под удар производство удобрений. В такой ситуации белорусские ресурсы становятся более востребованными.

"Беларусь как раз оказалась важным источником такого сырья", — отметил Александр Дудчак.

Даже при сохранении санкционного давления поставки продолжаются. Логистика перестроена и работает через другие маршруты — например, через российские порты.

Эксперт считает, что диалог с США может дать Минску определенные выгоды, но такие контакты легко могут закончиться так же быстро, как и начались. Разговоры о смене власти в Беларуси не новы, а сотрудничество с Россией направлено на то, чтобы не допустить подобных сценариев, хотя стопроцентных гарантий не существует.

