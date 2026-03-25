Призрак Януковича напоминает о главном: заигрывания Запада с Минском лишены всяких иллюзий

Белорусский лидер остается фигурой, которая не устраивает Вашингтон при любой смене власти, считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Эксперт объяснил в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru, как Минск воспринимает сигналы США и инициативы Дональда Трампа.

Американская политика, по мнению эксперта, меняется в деталях, но не в сути: стратегические цели остаются прежними, независимо от того, кто сидит в Белом доме. Даже если структуры реформируются, их функции сохраняются.

"Американцы обычно работают долгую, невзирая на то, что нынешняя администрация переформатировала многие структуры, которые занимались долгую", — сказал Александр Дудчак.

Эксперт подчеркивает: фигуры вроде Александра Лукашенко для США неудобны по определению. Причина проста — самостоятельная линия и отказ играть по чужим правилам.

"Это человек, который не может нравиться американцам, потому что он сохраняет суверенитет. Это уже приговор", — заключает Дудчак.

В качестве примера он приводит украинский кейс, где попытки четвёртого президента Украины Виктора Януковича балансировать между Западом и Россией не изменили общего отношения к нему. Поэтому любые предложения о сотрудничестве со стороны США в Минске воспринимают без иллюзий — с вниманием, но настороженно.

"К ним будут относиться с большим вниманием и критическим взглядом. Сто процентов", — считает Александр Дудчак.

Даже участие в инициативах вроде "совета мира" Трампа рассматривается скорее как необходимость присутствия, чем как признак реального сближения. Минск предпочитает держать дистанцию, не закрывая при этом двери.

Полная запись программы с Александром Дудчаком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Иллюзия спокойствия у границ усыпила бдительность: Калининград может дорого за это заплатить
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Дипломатия на мешках с калием: белорусские удобрения стали слишком важным аргументом в большой игре
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте
Балтика сжимает кольцо: цепочка морских инцидентов подводит Калининград к опасной черте
Калининград больше не мост в Европу: как регион оказался в тупике после разрыва связей
Калининград больше не мост в Европу: как регион оказался в тупике после разрыва связей
Пряники по-американски: Беларусь видит истинные цели США за сладкими обещаниями
Пряники по-американски: Беларусь видит истинные цели США за сладкими обещаниями
