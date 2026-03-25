Пряники по-американски: Беларусь видит истинные цели США за сладкими обещаниями

Сближение Вашингтона и Минска не стоит воспринимать как угрозу, считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Чего на самом деле добиваются США, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Контакты между США и Беларусью вызывают тревогу у наблюдателей, но Александр Дудчак предлагает смотреть на ситуацию без лишней драматизации. Минск прекрасно понимает, с кем имеет дело, и не станет жертвой простых дипломатических уловок.

"По крайней мере, такого человека, как Лукашенко, пройти будет сложно. Конечно, он может говорить дипломатичные вещи… Но вряд ли Александр Леонидович этого не понимает", — отметил Александр Дудчак.

Эксперт напоминает: американская политика часто строится на резких поворотах — от комплиментов до давления. Причем такие "теплые сигналы" нередко становятся прологом к санкциям или попыткам усилить влияние.

"Зачастую это предшествует вторжению или какой-то агрессии, или введение санкций", — считает Александр Дудчак.

При этом США, по его мнению, действуют без чёткой стратегии, больше полагаясь на ситуативные решения. Если давление не срабатывает, они отходят и пробуют другие методы — например, экономические стимулы.

"Помахать какими-то пряниками… Давайте будете с нами ближе дружить. Будут вам различные преференции, инвестиции, возможность опять ездить в Америку", — обозначил позицию США Александр Дудчак.

В такой логике, объясняет эксперт, речь идет не о партнёрстве, а о попытке аккуратно оттянуть Беларусь от России. Однако Минск воспринимает происходящее прагматично — как возможность получить дополнительную информацию и укрепить собственные позиции, не меняя стратегического курса.

Полная запись программы с Александром Дудчаком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.