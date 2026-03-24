Боевой опыт меняет всё: после конфликта на Украине может появиться союз, которого никто не ждал

Военный аналитик, политолог Дмитрий Таран допустил неожиданный сценарий развития событий после окончания конфликта на Украине. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, к чему может привести завершение боевых действий и как будет развиваться ситуация дальше.

По оценке эксперта, текущий конфликт стал испытанием не только для армий, но и для всей геополитической системы. При этом он подчеркнул высокий уровень подготовки российской стороны и отметил особенности противостояния.

"Мы, ещё раз повторю, мы не воюем с Украиной. Мы воюем с прокси, верхушкой англосаксонского мира, который эту часть бывшего Советского Союза использует как плацдарм против России", — считает Дмитрий Таран.

Аналитик обратил внимание, что накопленный боевой опыт делает российскую армию одной из самых подготовленных в мире, несмотря на сложные условия и дефицит личного состава. По его словам, конфликт уже выходит за рамки локального противостояния.

Таран также допустил, что после завершения горячей фазы возможен неожиданный поворот в отношениях между сторонами.

"Представляете себе гипотетическую ситуацию, что через определённый промежуток времени украинцы и русские перестанут воевать и вместе станут единой силой", — отметил он.

Говоря о перспективах окончания конфликта, эксперт подчеркнул неизбежность переговоров.

"Любая война заканчивается переговорами, выяснениями линии разграничений, территориальных вопросов", — напомнил Дмитрий Таран.

Эксперт считает, что 2026 год может стать важной точкой, когда стороны перейдут от военных действий к политическому урегулированию.

