Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Боевой опыт меняет всё: после конфликта на Украине может появиться союз, которого никто не ждал

Правда ТВ » Точка зрения

Военный аналитик, политолог Дмитрий Таран допустил неожиданный сценарий развития событий после окончания конфликта на Украине. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, к чему может привести завершение боевых действий и как будет развиваться ситуация дальше.

По оценке эксперта, текущий конфликт стал испытанием не только для армий, но и для всей геополитической системы. При этом он подчеркнул высокий уровень подготовки российской стороны и отметил особенности противостояния.

"Мы, ещё раз повторю, мы не воюем с Украиной. Мы воюем с прокси, верхушкой англосаксонского мира, который эту часть бывшего Советского Союза использует как плацдарм против России", — считает Дмитрий Таран.

Аналитик обратил внимание, что накопленный боевой опыт делает российскую армию одной из самых подготовленных в мире, несмотря на сложные условия и дефицит личного состава. По его словам, конфликт уже выходит за рамки локального противостояния.

Таран также допустил, что после завершения горячей фазы возможен неожиданный поворот в отношениях между сторонами.

"Представляете себе гипотетическую ситуацию, что через определённый промежуток времени украинцы и русские перестанут воевать и вместе станут единой силой", — отметил он.

Говоря о перспективах окончания конфликта, эксперт подчеркнул неизбежность переговоров.

"Любая война заканчивается переговорами, выяснениями линии разграничений, территориальных вопросов", — напомнил Дмитрий Таран.

Эксперт считает, что 2026 год может стать важной точкой, когда стороны перейдут от военных действий к политическому урегулированию.

Полная запись программы с Дмитрием Тараном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Конфликт на Ближнем Востоке выходит за рамки политики: игра приобретает опасный новый смысл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.