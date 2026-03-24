Конфликт на Ближнем Востоке выходит за рамки политики: игра приобретает опасный новый смысл

Попытки силой менять власть в других странах редко заканчиваются быстрым успехом, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Эксперт объяснил риски новой эскалации на Ближнем Востоке в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению Владимира Васильева, идея смены режима остаётся одной из самых рискованных стратегий американской политики. Он напомнил, что подобные действия уже приводили к затяжным конфликтам.

"Смена режимов никогда не приводила к быстрым победоносным войнам. Она, как правило, сопровождалась тяжёлыми, длительными кампаниями, с большими затратами материальных сил, в ряде случаев — потерей и людей", — отметил Владимир Васильев.

Эксперт считает, что похожий сценарий может повториться и сейчас. Ситуацию усложняет то, что конфликт приобретает не только политический, но и религиозный характер.

"Сегодня, в общем-то, можно сказать, что в основном-то война идёт между Израилем и Ираном. И тут есть два компонента. Первый — с их стороны — это религиозная война", — пояснил эксперт.

Отдельную тревогу вызывает возможный ядерный фактор. Васильев обратил внимание, что даже ограниченное наличие таких зарядов способно радикально изменить ход событий.

"Если у вас два-три заряда, но они есть, понимаете? Вы можете их действительно использовать как последнее, что называется… Серебряная пуля", — считает Владимир Васильев.

По его оценке, подобное развитие событий остаётся крайне опасным и ведёт к пессимистичным сценариям для всего региона.

