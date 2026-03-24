Мировая шахматная доска дрожит: конфликты сплетаются в единую сеть по сценарию 2013 года

Современные конфликты разворачиваются не сами по себе, а как часть более широкой стратегии, считает военный аналитик, политолог Дмитрий Таран. О скрытых механизмах противостояния и роли Украины в этих процессах эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Текущие международные конфликты следует рассматривать как элементы одной большой стратегии, начавшейся еще в 2013 году, считает политолог. Речь идет о сетецентрической или прокси-войне, в которой ключевые игроки действуют не напрямую, а через третьи стороны.

Эксперт связал происходящее с попытками глобального перераспределения влияния, где энергетика становится инструментом давления на Европу. Он подчеркнул, что газовые и нефтяные потоки используются как средство политического воздействия.

Отдельное внимание Таран уделил роли Украины в этих процессах.

"Зеленский просто исполняет роль вот этого цепного пса, который кидается на того, на кого укажет хозяин", — считает Дмитрий Таран.

Он также отметил, что внутри Евросоюза нет единства, и некоторые страны, включая Венгрию, демонстрируют более осторожную позицию в отношениях с Россией.

Говоря о финансировании, аналитик подчеркнул, что западные средства распределяются не только на военные нужды.

"Речь идёт о деньгах, которые либо являются откатом для еврочиновников, либо являются спасательным парашютом той верхушки украинской", — пояснил Дмитрий Таран.

По его словам, значительная часть средств уходит на поддержание элит и их личные интересы, что создает многослойную систему финансовых потоков.

