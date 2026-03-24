Мирная сделка пахнет порохом: США превращают диалог с Ираном в опасную игру без выхода

США и Иран оказались в ситуации, где переговоры теряют смысл, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, почему стороны не готовы к компромиссу и что будет дальше.

Эксперт убеждён, что происходящее трудно назвать полноценными переговорами — речь идёт о жёстком давлении со стороны Вашингтона.

"Соединённые Штаты Америки никаких переговоров не ведут. Они ведут разговоры об ультиматуме — Иран должен капитулировать", — считает Владимир Васильев.

Он пояснил, что обсуждается не равноправный диалог, а формат, при котором США смогут представить исход как собственную победу.

"Обсуждается условие почётной капитуляции. Американцы представят это как победу", — отметил эксперт.

При этом Иран не готов принять такие условия, особенно с учётом уже понесённых потерь и ущерба.

"Мы на почётную капитуляцию не согласны, мы на неё не пойдём", — так Васильев описал позицию Тегерана.

В результате переговоры фактически повисают в воздухе, а дальнейшее развитие событий, по мнению эксперта, ведёт к эскалации.

