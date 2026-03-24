Украина исчезла из новостных лент — но не с карты боёв: что происходит, пока все смотрят на Иран

Боевые действия на Украине продолжаются без пауз, несмотря на снижение внимания мировых СМИ, заявил военный аналитик и политолог Дмитрий Таран. Эксперт объяснил причины информационного смещения и ход военных действий в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

По мнению эксперта, снижение внимания к украинскому направлению связано не с реальным затишьем, а с перераспределением информационных потоков. На первый план вышли события на Ближнем Востоке, что создаёт искаженную картину происходящего.

"Создаётся иллюзия, что в Украине затишье, хотя на самом деле это бои не местного значения", — отметил Дмитрий Таран.

Речь идёт о масштабном противостоянии, в котором Россия сталкивается не только с украинскими силами. Эксперт считает, что конфликт носит более широкий характер.

"Мы-то воюем не с Украиной, мы воюем с 50 государствами мира… Это прокси-война с НАТО", — заявил он.

Таран также подчеркнул, что боевые действия продолжаются на разных направлениях.

"Везде по всем направлениям мы продвигаемся", — добавил аналитик.

Отдельно он прокомментировал дипломатическую активность Киева. По его оценке, Владимир Зеленский не является самостоятельной стороной переговоров.

"Зеленский — это прокси. Это не человек, принимающий решение. Он ничего не решает", — сказал эксперт.

Полная запись программы с Дмитрием Тараном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
