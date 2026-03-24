Иллюзия лёгкой операции испарилась: Иран заставил США увидеть цену наземной войны

Риск масштабной эскалации стал ключевым фактором в решении США притормозить военные действия, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, к чему могла привести логика дальнейшей военной операции.

Американская администрация оказалась в ситуации, где любое дальнейшее движение по военному сценарию неизбежно ведёт к наращиванию конфликта. Эксперт подчёркивает, что речь идёт не просто об ударах, а о возможном переходе к наземной операции.

"Если дальше действовать, как говорится, по военной логике, то начинается серьёзная эскалация. И перед перспективами этой эскалации администрация отказалась", — отметил Владимир Васильев.

Он добавил, что развитие событий в таком сценарии неизбежно приводит к вопросу о вводе войск, причём уже не для ограниченных задач, а для полноценной операции. Обсуждаются даже операции против ключевых центров, однако это означает неизбежные потери, которые болезненно воспринимаются американским обществом.

"Эта эскалация означает одну очень важную вещь, что по существу встаёт вопрос о наземной операции. Это ещё и так называемый груз 200, гробы", — считает эксперт.

Опыт предыдущих кампаний показывает: быстрых побед в подобных конфликтах не бывает. Даже при технологическом преимуществе удержание территорий требует новых сил и времени, а значит — затягивает конфликт.

"Раз начавшись, её надо продолжать дальше и дальше. Просто есть логика военной операции", — пояснил Владимир Васильев.

Именно эта логика, по мнению специалиста, и заставила Вашингтон остановиться: дальнейшие шаги могли бы сделать переговоры бессмысленными и втянуть страну в затяжное противостояние.

Полная запись программы с Владимиром Васильевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
