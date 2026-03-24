Колёса, которые не работают в России: эти шины проигрывают при любой погоде

Всесезонные шины не выдерживают климатических контрастов России, предупредил эксперт по шинам Александр Наконечный. Почему такая резина проигрывает специализированной, эксперт разъяснил в эфире авторской программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru.

Всесезонная резина создаётся для мягкого климата, где нет резких перепадов температур. В российских условиях, где разница может достигать десятков градусов, она теряет свои свойства.

"Не может себя шина одинаково хорошо вести как при -20, так и при +20. Поэтому зимой мы получаем недостаточную безопасность", — отметил Александр Наконечный.

Эксперт пояснил, что при холоде такие шины быстрее твердеют и хуже держат дорогу, а летом — наоборот, становятся мягкими и быстрее изнашиваются.

"Летом при повышении температуры она быстро изнашивается, начинает быть "ватной". В итоге вместо нескольких сезонов водитель получает сокращённый срок службы", — считает специалист.

При этом в южных регионах всесезонные шины ещё могут быть оправданы, но для большей части страны, где есть морозы и жара, лучше использовать отдельные комплекты.

