У машины исчез привычный скелет: электромобили собирают по правилам, которых раньше не было

Электромобили открывают перед инженерами совершенно новые возможности конструирования, заявил генеральный директор НТЦ "Приводная Техника", кандидат технических наук Дмитрий Краснов. О перспективах развития электротранспорта и его особенностях он рассказал в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru.

Развитие электротранспорта сопровождается не только технологическим скачком, но и изменением самого подхода к созданию автомобилей. Дмитрий Краснов отметил, что электромобиль — это принципиально иная архитектура, где ключевую роль играет батарея.

"Электромобиль — это новый шаг в технологиях, в первую очередь, потому что он даёт возможность инженеру-конструктору, имея некую тележку… Дальше ты вправе разместить четыре электродвигателя, два, один вдоль, поперёк, что хочешь с ними делай", — отметил Дмитрий Краснов.

Он пояснил, что батарея формирует основу конструкции: она может быть плоской, усиливать жёсткость кузова и одновременно снижать центр тяжести, повышая устойчивость машины.

Отдельное внимание эксперт уделил особенностям работы электродвигателей. В отличие от классических двигателей внутреннего сгорания они практически бесшумны, что меняет восприятие движения.

"Когда машина стоит с электромобилем, там ничего не работает, потому что электродвигатель начинает работать только во время движения", — пояснил Дмитрий Краснов.

Интересный эффект проявляется и в эксплуатации: на электротранспорте становятся заметны те звуки, которые раньше скрывал шум ДВС.

"Мы на нём начали движение, поехали. И нас удивило, насколько шумит редуктор. Когда ты едешь на электрическом квадроцикле, тут тебе мешает редуктор, который жужжит", — рассказал эксперт.

По его мнению, будущее отрасли может быть связано с появлением универсальных платформ, на базе которых малые компании смогут создавать собственные модели транспорта под разные задачи и регионы.

