Купили шины — получили кота в протекторе: чем оборачивается доверие маркетплейсам

Покупка автомобильных шин может скрывать неожиданные ловушки, предупредил эксперт по шинам Александр Наконечный. В эфире авторской программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, как экономия на маркетплейсах оборачивается проблемами.

Эксперт обратил внимание на растущий поток жалоб от автомобилистов, приобретающих шины через маркетплейсы. Даже продукция известных брендов, произведённая в Китае, может существенно отличаться по качеству.

"Действительно приходят шины либо восстановленные, либо вообще какие-то непонятные. Погуглить можно и найти кучу вот этих случаев, когда из маркетплейса человеку под видом этих известных брендов из Китая приходило что-то не совсем то, что должно было", — отметил Александр Наконечный.

Он добавил, что даже при покупке оригинальной продукции есть риск получить комплект с разными характеристиками.

Наконечный подчеркнул, что попытка сэкономить часто приводит к дополнительным затратам: доставка, хранение, шиномонтаж. В то время как специализированные центры предлагают комплекс услуг — от подбора до утилизации старых шин.

"Покупка на маркетплейсе — штука очень удобная, но не всегда и не во всём. То есть всё-таки надо считать и смотреть", — считает Александр Наконечный.

По его мнению, наиболее безопасный вариант — обращаться в проверенные шинные центры или покупать у официальных продавцов даже на тех же маркетплейсах.

