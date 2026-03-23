Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Купили шины — получили кота в протекторе: чем оборачивается доверие маркетплейсам

Покупка автомобильных шин может скрывать неожиданные ловушки, предупредил эксперт по шинам Александр Наконечный. В эфире авторской программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, как экономия на маркетплейсах оборачивается проблемами.

Эксперт обратил внимание на растущий поток жалоб от автомобилистов, приобретающих шины через маркетплейсы. Даже продукция известных брендов, произведённая в Китае, может существенно отличаться по качеству.

"Действительно приходят шины либо восстановленные, либо вообще какие-то непонятные. Погуглить можно и найти кучу вот этих случаев, когда из маркетплейса человеку под видом этих известных брендов из Китая приходило что-то не совсем то, что должно было", — отметил Александр Наконечный.

Он добавил, что даже при покупке оригинальной продукции есть риск получить комплект с разными характеристиками.

Наконечный подчеркнул, что попытка сэкономить часто приводит к дополнительным затратам: доставка, хранение, шиномонтаж. В то время как специализированные центры предлагают комплекс услуг — от подбора до утилизации старых шин.

"Покупка на маркетплейсе — штука очень удобная, но не всегда и не во всём. То есть всё-таки надо считать и смотреть", — считает Александр Наконечный.

По его мнению, наиболее безопасный вариант — обращаться в проверенные шинные центры или покупать у официальных продавцов даже на тех же маркетплейсах.

Полная запись программы с Александром Наконечным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.