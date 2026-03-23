Автономные грузовики подходят к городу: идеальные алгоритмы спотыкаются о человеческие привычки

Беспилотные грузовики уже ездят без аварий, но главным барьером для их выхода на городские дороги остаётся человек, заявил генеральный директор НТЦ "Приводная Техника", кандидат технических наук Дмитрий Краснов. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, почему именно человеческий фактор мешает массовому внедрению автономного транспорта.

Несмотря на заметный прогресс в технологиях, полностью автономный транспорт всё ещё не готов к городским условиям. Испытания уже показали высокую надёжность систем.

"Сейчас гоняют по трассе M1… порядка 200 грузовиков… Ни одной аварии не было", — отмечает эксперт.

Однако главная сложность — не в технике и даже не в законодательстве. Куда серьёзнее проблема взаимодействия человека и машины.

"А вот вопрос психологически не решён от слова совсем нигде в мире", — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Алгоритмы можно обучить действовать строго по правилам, но человек за рулём соседнего автомобиля остаётся непредсказуемым. Именно это делает городскую среду крайне сложной для беспилотников.

Отдельно эксперт затронул тему электроприводов, которые становятся базой для таких технологий. Он напомнил, что у них принципиально иная архитектура.

"Электропривод, по определению, намного проще — у него нет ни коробки передач, нету сцепления", — сказал Краснов.

Это позволяет гибко управлять характеристиками движения — от максимально плавного старта до агрессивного разгона, причём всё настраивается программно и в реальном времени.

Тем не менее, даже идеальная техника не решает главный вопрос — как встроить её в мир, где решения принимают люди с разным поведением и реакцией.

