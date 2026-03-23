Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Резиновая лотерея на трассе: бюджетные шины из Китая могут подвести в самый острый момент

Правда ТВ

Дешёвые китайские шины могут оказаться рискованным выбором для водителей, предупредил эксперт по шинам, представитель крупной российской шинной компании Александр Наконечный. Эксперт рассказал в эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru, как устроен рынок и с какими проблемами сталкиваются покупатели.

По словам специалиста, китайские бренды массово появляются и так же быстро исчезают, не формируя устойчивой репутации.

"Это такие одноразовые вбросы на рынок каких-то больших или небольших партий брендов, которые появляются и исчезают. Это особенность китайского производства, когда нет истории бренда, репутации", — отметил Александр Наконечный.

Он подчеркнул, что у большинства таких производителей отсутствуют официальные представительства в России, а значит, в случае проблем покупателю зачастую просто некуда обращаться.

"Ни у одного китайского бренда до сих пор нет официального представительства на территории РФ. Кто отвечает за качество, за гарантийную политику — непонятно", — подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание Наконечный уделил качеству продукции. Некоторые модели могут показывать хорошие результаты в отдельных тестах, но проигрывают в общем балансе характеристик — от управляемости до износостойкости и безопасности.

Эксперт также добавил, что низкая цена часто достигается за счёт компромиссов: ухудшается ресурс, страдает устойчивость на дороге и увеличивается уровень шума.

Полная запись программы с Александром Наконечным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.