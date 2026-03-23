Эра одного мотора уходит: автомобили уже поделили дороги России — но не так, как ждали

Будущее транспорта в России складывается не из одной технологии, а из баланса разных решений, считает генеральный директор НТЦ "Приводная Техника", кандидат технических наук Дмитрий Краснов. Как распределятся роли между электромобилями, гибридами и традиционными двигателями, эксперт объяснил в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru.

По оценке эксперта, рынок уже сам расставляет акценты: универсального лидера не будет. Разные типы транспорта решают разные задачи — и именно это определяет их будущее.

"Электромобили — это город. Однозначно. Город, курьерские доставки, каршеринг, может быть, такси, вот такие вещи", — отметил Дмитрий Краснов.

Гибриды, по его словам, лучше подходят для смешанных сценариев — поездок между городом и дачей или более длинных маршрутов. А классические автомобили с двигателем внутреннего сгорания пока остаются оптимальным вариантом для дальних путешествий по России.

При этом эксперт напомнил, что в стране есть и другие перспективные направления, о которых стали говорить реже — например, газомоторное топливо или водород. Их потенциал пока не раскрыт до конца, но технологические повороты могут быть неожиданными.

Отдельно Краснов остановился на автономном транспорте. Несмотря на развитие технологий, в России его внедрение сдерживают не только технические, но и правовые ограничения.

"В России это сейчас невозможно по определению. Даже если будет техническое решение, которое будет на 150 процентов гарантированно работать, у нас законодательная база этому не соответствует", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что пока автономные автомобили могут работать лишь на закрытых территориях — например, на заводах или в специальных зонах. Полноценный выход на дороги общего пользования остаётся вопросом будущего.

