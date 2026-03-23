Календарь врёт, термометр решает: та самая цифра, после которой можно переобувать машину

Смена зимней резины на летнюю может обернуться неприятностями, если поторопиться, предупредил эксперт по шинам Александр Наконечный. О том, когда безопасно переобувать автомобиль и какие шины выбрать, он рассказал в эфире программы Игоря Моржаретто "Нам по пути" на Pravda. Ru.

С приходом тепла автомобилисты начинают массово записываться в шиномонтажи, но спешка здесь может сыграть злую шутку. Как отметил эксперт, ориентироваться нужно не на календарь, а на реальные погодные условия.

"И вот этот переход с ночи на день не перестаёт переходить через ноль, и средняя температура в утренние часы достигает где-то плюс пяти градусов, тогда можно уверенно переобуваться уже на летнюю шину", — отметил Александр Наконечный.

Он пояснил, что главная опасность — утренний гололёд, который возникает при резких перепадах температур. Летняя резина в таких условиях работает хуже и увеличивает риск ДТП. Лучше немного подождать, чем торопиться. Зимние шины, особенно нешипованные, спокойно переживут дополнительное время эксплуатации.

Отдельно специалист рассказал и о выборе летней резины. Несмотря на широкий ассортимент, он советует присмотреться к продукции российских заводов, где сохранились современные технологии и контроль качества.

"И здесь бы я, наверное, всем рекомендовал всё-таки обратить внимание на продукцию российских производителей", — считает Александр Наконечный.

Он добавил, что такие шины соответствуют современным требованиям: обеспечивают хорошее сцепление, комфорт и долговечность.

