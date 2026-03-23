Сели за руль — а автомобиль уже всё просчитал: как электрокары подстраиваются под водителя

Электромобили уже превращаются в интеллектуальные системы, способные менять поведение в зависимости от условий и водителя, заявил генеральный директор НТЦ "Приводная Техника", кандидат технических наук Дмитрий Краснов. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, как искусственный интеллект меняет саму суть автомобиля.

Эксперт подчеркнул, что ключевое отличие электромобилей от машин с двигателем внутреннего сгорания — в их технологической природе.

"Электромобили — это умные мехатронные устройства. Наличие электродвигателя, наличие контроллера, системы управления позволяет делать доселе невиданные системы управления", — отметил Дмитрий Краснов.

Современные системы способны адаптироваться не только к дороге, но и к человеку за рулем.

"Один и тот же электромобиль в зависимости от водителя может автоматически определять, какой навык у водителя и сразу же уменьшать либо ускорять характеристики", — пояснил эксперт.

Отдельно Краснов обратил внимание на реакцию автомобиля на внешние условия.

"Он может реагировать на дорожные условия автоматически. Дождь — он сразу снижает характеристики, если сухая погода — поднимает ускорение и скорость", — рассказал он.

Такие возможности, по его словам, открывают широкое поле для науки и разработок. Электромобили требуют новых решений — от электронных дифференциалов до систем аналитики, что делает эту область значительно более перспективной для исследований, чем традиционные ДВС.

При этом эксперт отметил, что у разных типов транспорта останется своя ниша, и говорить о полном вытеснении классических автомобилей пока рано.

