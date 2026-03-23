Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ложная выгода крутит колёса: летние скидки на зимние шины срабатывают не так, как ждут

Покупка зимних шин вне сезона может обернуться не только экономией, но и разочарованием, предупредил эксперт по шинам Александр Наконечный. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, когда лучше обновлять резину и чего ждать от новых моделей.

Летние скидки на зимние шины действительно привлекают, однако у такого решения есть свои ограничения. Как отметил эксперт, к концу сезона ассортимент заметно сужается, и найти нужный типоразмер становится сложнее.

"При этом стоит понимать, что ассортимент по стечению сезона будет уже не таким богатым… И поэтому своего типа размера можно не найти", — отметил Александр Наконечный.

Кроме того, приобретённые заранее шины придётся где-то хранить, что тоже не всегда удобно. При этом ближе к осени производители и дилеры традиционно запускают новые акции и предложения, делая покупку более выгодной уже в сезон.

Специалист советует не торопиться с покупкой зимней резины летом, а сосредоточиться на актуальном сезоне — например, выборе летних шин, оставив зимние предложения на осень.

Полная запись программы с Александром Наконечным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.