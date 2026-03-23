Ложная выгода крутит колёса: летние скидки на зимние шины срабатывают не так, как ждут

Покупка зимних шин вне сезона может обернуться не только экономией, но и разочарованием, предупредил эксперт по шинам Александр Наконечный. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru он объяснил, когда лучше обновлять резину и чего ждать от новых моделей.

Летние скидки на зимние шины действительно привлекают, однако у такого решения есть свои ограничения. Как отметил эксперт, к концу сезона ассортимент заметно сужается, и найти нужный типоразмер становится сложнее.

"При этом стоит понимать, что ассортимент по стечению сезона будет уже не таким богатым… И поэтому своего типа размера можно не найти", — отметил Александр Наконечный.

Кроме того, приобретённые заранее шины придётся где-то хранить, что тоже не всегда удобно. При этом ближе к осени производители и дилеры традиционно запускают новые акции и предложения, делая покупку более выгодной уже в сезон.

Специалист советует не торопиться с покупкой зимней резины летом, а сосредоточиться на актуальном сезоне — например, выборе летних шин, оставив зимние предложения на осень.

Полная запись программы с Александром Наконечным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.