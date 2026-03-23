Электромобили бьют авторынок током: то, как ведут себя бывшие владельцы премиума, сбивает с толку

Электромобили открывают новые возможности, которые ещё недавно казались фантастикой. Генеральный директор научно-технического центра "Приводная Техника", кандидат технических наук Дмитрий Краснов в эфире программы "Нам по пути" на Pravda. Ru объяснил, как меняется автомобильная индустрия и какую роль в этом играют новые технологии.

Мировой автопром переживает стремительную трансформацию, и центр этого процесса, как отметил эксперт, сместился в Азию — прежде всего в Китай. Там сегодня формируются новые стандарты, особенно в сегменте электромобилей.

"Мы видим по тому количеству новых электромобилей, которые появляются и буквально рвут рынки — это не только Россия, это и Европа, это и Америка", — отметил Дмитрий Краснов.

При этом вопрос качества по-прежнему вызывает сомнения у части потребителей. Однако ситуация быстро меняется вместе с ростом опыта эксплуатации.

"Даже те коллеги, кто раньше ездил на Mercedes, пересаживаясь на Lixiang, пересаживаясь даже на Lynk & Co, уже не хотят возвращаться к этому обратно", — рассказал эксперт.

Отдельно Краснов подчеркнул уровень производственных мощностей в Китае.

"Те заводы, которые сейчас в Китае находятся, то уровень производства этих заводов он сопоставим, а может, даже и выше европейских", — заявил он.

Главное изменение связано не только с технологиями, но и с самим подходом к автомобилю. Электромобили позволяют отказаться от жёсткой компоновки и перейти к модульной архитектуре. Это открывает путь к созданию так называемой "тележки" — универсальной платформы, на которую можно устанавливать различные кузова и конфигурации.

Между тем российские разработки уже движутся в этом направлении. Компании работают над концепцией, при которой клиент сможет выбирать не только характеристики, но и внешний вид автомобиля, вплоть до индивидуальных решений.

"Вы можете строить сверху любой кузов, любую компоновку, потому что у вас основным несущий элементом является батареи с приводами", — пояснил Краснов.

Полная запись программы с Дмитрием Красновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
