Мужчины отказываются от детей — и это уже не бунт: скрытая причина напугает даже близких

Отказ мужчины от детей — это не норма, а повод задуматься о его состоянии, считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, как следует относиться к подобным решениям и роли психологов в этом вопросе.

"Ни один мужчина здравомыслящий, нормальный, целостный человек никогда в жизни не скажет "я не хочу иметь детей". Потому что это для мужчины не только физиологически, но и ментально, психологически противоестественно", — отметил Виталий Милонов.

Он добавил, что мужчина, отказывающийся от отцовства, скорее нуждается в поддержке и помощи, чем в осуждении. По его словам, важно попытаться разобраться в причинах такого выбора и скорректировать его.

"Мужчина, отказывающийся от детей. Вот первый, кто нуждается в поддержке и помощи. Пытаемся помочь, хотя ты тут не туда. Зачем ты живёшь?" — заявил спикер.

Отдельно Милонов подчеркнул, что решимость мужчины может влиять и на позицию женщины в семье. Он считает, что при наличии уверенной позиции партнёра многие сомнения могут исчезнуть.

"Любой нормальный мужик скажет: нет, будут дети. И она, видя готовность быть отцом, скажет: всё, мы нормально живём", — считает Виталий Милонов.

В ходе обсуждения также прозвучал вопрос о роли психологов и возможном обратном эффекте от их рекомендаций, однако сам Милонов дал понять, что ключевым остается внутренний выбор и ответственность мужчины.

Полная запись программы с Виталием Милоновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.