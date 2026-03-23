Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сначала квадратные метры, потом пелёнки: привычная логика семейного счастья ведёт в тупик

Правда ТВ » Точка зрения

Популярные доводы о том, что для рождения детей сначала нужны стабильность и жильё, раскритиковал  заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, почему, по его мнению, подход "сначала условия — потом дети" ведёт в тупик.

Разговоры о необходимости сначала обеспечить жильё, стабильный доход и комфорт нередко уводят людей от самого главного — понимания ценности семьи.

"Ну, это вот сразу, знаете, мы начинаем увлекательную экскурсию шведов по болотам. Да не работает так. Не работает так", — заявил Милонов.

По его мнению, попытка рассматривать ребенка как часть семейного бюджета — серьёзная ошибка, которая подменяет смысл родительства.

"Если мы ребёнка рассматриваем в контексте просто расходов и доходов семейного бюджета, тогда, наверное, это вам не собака. Ребёнок — это вы сами, это смысл вашей жизни", — подчеркнул он.

В качестве аргумента депутат привёл собственный опыт и пример прошлых поколений, которые жили без современных удобств, но не отказывались от рождения детей.

"Не было ни ипотек, ни кредитов, ни поездок в Турцию. Ничего не было. Была зарплата моих родителей и коммунальная квартира", — напомнил Виталий Милонов.

Он считает, что откладывание рождения детей ради повышения уровня жизни может привести к тому, что решение так и не будет принято.

Полная запись программы с Виталием Милоновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.