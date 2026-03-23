Сначала квадратные метры, потом пелёнки: привычная логика семейного счастья ведёт в тупик

Популярные доводы о том, что для рождения детей сначала нужны стабильность и жильё, раскритиковал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, почему, по его мнению, подход "сначала условия — потом дети" ведёт в тупик.

Разговоры о необходимости сначала обеспечить жильё, стабильный доход и комфорт нередко уводят людей от самого главного — понимания ценности семьи.

"Ну, это вот сразу, знаете, мы начинаем увлекательную экскурсию шведов по болотам. Да не работает так. Не работает так", — заявил Милонов.

По его мнению, попытка рассматривать ребенка как часть семейного бюджета — серьёзная ошибка, которая подменяет смысл родительства.

"Если мы ребёнка рассматриваем в контексте просто расходов и доходов семейного бюджета, тогда, наверное, это вам не собака. Ребёнок — это вы сами, это смысл вашей жизни", — подчеркнул он.

В качестве аргумента депутат привёл собственный опыт и пример прошлых поколений, которые жили без современных удобств, но не отказывались от рождения детей.

"Не было ни ипотек, ни кредитов, ни поездок в Турцию. Ничего не было. Была зарплата моих родителей и коммунальная квартира", — напомнил Виталий Милонов.

Он считает, что откладывание рождения детей ради повышения уровня жизни может привести к тому, что решение так и не будет принято.

