Рождаемость не купить: назван фактор, который ломает все расчёты с выплатами и льготами

Рост рождаемости зависит не от льгот и выплат, а от внутренних установок человека, считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он объяснил, почему материальные стимулы не способны изменить главное решение в жизни семьи в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

По мнению парламентария, попытки повысить рождаемость исключительно за счёт экономических мер не дают ожидаемого эффекта. Главным фактором он назвал личные убеждения и ценности.

"На рост рождаемости влияет только один фактор. Это убеждение, это нравственные ценности в человеке. Другие вещи не работают", — отметил Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что никакие льготы, включая жилищные программы, не способны заставить человека принять решение о рождении ребенка, если у него нет внутренней готовности к этому.

"Никакими палками, деньгами, в том числе льготами, ты человека не убедишь. Ты можешь помочь, ты можешь посодействовать, но убедить его деньгами не получится", — сказал депутат.

При этом Милонов обратил внимание, что уровень дохода не является определяющим фактором для семейного счастья. По его словам, многие люди с небольшими средствами успешно воспитывают детей, тогда как обеспеченные семьи нередко отказываются от родительства.

"Решение о детях принимают не на основании доходов или расходов, а на основании внутренних убеждений", — добавил он.

Полная запись программы с Виталием Милоновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.