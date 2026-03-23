Привычная модель добытчика перестаёт удерживать семью: последствия уже бьют по будущему страны

Дети — не вопрос личного удобства, а условие выживания нации, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, почему отношение к семье сегодня становится ключевым фактором будущего страны.

Виталий Милонов подчеркнул, что отношение к рождению детей нельзя сводить к личным предпочтениям или удобству. Он считает, что это фундаментальный вопрос существования общества.

"Дети — это не опция нашей жизни, дети — это и есть наша жизнь. Вот это надо понимать, что это не надо ставить через запятую", — отметил Виталий Милонов.

По его словам, демография подчиняется жёстким законам, которые невозможно игнорировать. Если рождаемость падает, на смену приходят те, для кого семья и дети — естественная норма.

"Нет детей — нет нации. Всё. Песок, забытие", — считает парламентарий.

При этом он обратил внимание, что ответственность за создание семьи лежит не только на женщинах. Важную роль играют и мужчины, от которых зависит уверенность партнёрши в будущем.

"Это такой же полноправный родитель. Мужчины сейчас говорят: я же работаю. Да, они не помогают в быту", — констатировал Милонов.

Он подчеркнул, что рост числа разводов и отсутствие поддержки в семье становятся одной из причин, по которой женщины откладывают рождение детей.

Полная запись программы с Виталием Милоновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
