Проблемы демографии вскрыли как рану: под коркой чайлдфри обнаружился воспалённый нерв

Отказ от рождения детей может говорить о внутренних проблемах, считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, почему такие решения требуют внимания и поддержки, а не давления.

Тема демографии и личного выбора в вопросе рождения детей вызывает все больше обсуждений. Виталий Милонов считает, что отказ от детей не стоит воспринимать как норму без попытки понять причины.

"Отказ от рождения детей в принципе как таковой является сигналом, но тревожным сигналом, свидетельствующим о том, что у человека что-то не то", — отметил Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что речь идёт не о негативной оценке человека, а, скорее, о необходимости помощи и поддержки.

"Мы не говорим, что он плохой, мы говорим о том, что возможно это свидетельствует о некой психологической проблеме", — пояснил спикер.

Отдельно депутат остановился на вопросе давления, подчеркнув, что оно недопустимо даже под видом заботы.

"Давление и психологическая помощь — это вещи несовместимые. В данной ситуации вообще никто давить никуда точно не должен", — заявил он.

Милонов также обратил внимание на то, что обсуждение демографии часто сосредоточено на женщинах, хотя, по его мнению, ключевая роль принадлежит мужчинам. Он добавил, что эту позицию ранее подчеркивал и президент, говоря о значении мужской ответственности за уверенность женщины в будущем.

Кроме того, парламентарий указал на влияние медиа, где, по его словам, нередко романтизируется образ одинокого и бездетного человека.

