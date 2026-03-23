Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Подросток ещё не стал проблемой — но её уже решили: в регионах нашли способ перехватывать кризис

Правда ТВ » Точка зрения

Система раннего вмешательства в семейные конфликты уже доказала свою эффективность в регионах России, заявил председатель правления региональной общественной организации "Право ребенка" Борис Альтшулер. Как работает этот механизм и почему его до сих пор нет на федеральном уровне, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Эксперт считает, что комиссиям по делам несовершеннолетних необходимо менять сам принцип работы — от формального наказания к реальной помощи семьям. Для этого он предлагает ввести новую должность — куратора индивидуальной профилактической работы.

"Сегодня комиссии настолько завалены административной практикой, которая, собственно, не решает профилактически ничего, только предупреждение из штрафа", — отметил Борис Альтшулер.

Он привёл примеры регионов, где уже работает более эффективная модель. В частности, речь идёт о Пермском крае, а ранее подобный опыт был в Саратовской и Московской областях. Там действует круглосуточная горячая линия, после сигнала специалист связывается с куратором, который выезжает на место и пытается урегулировать ситуацию без давления.

"Он не врывается в семью. Он не был наделен полномочиями вторжения. Он звонит в дверь или стучит. В 99 процентах случаях открывают. Идёт просто человеческая беседа", — подчеркнул эксперт.

В большинстве случаев этого достаточно, чтобы погасить конфликт на ранней стадии. Если же ситуация сложнее, формируется индивидуальный план работы с семьёй, который затем утверждается комиссией и обязателен для всех служб — от соцзащиты до полиции.

Однако на федеральном уровне такая система до сих пор не закреплена, что Альтшулер считает серьёзным упущением.

Эксперт также отметил, что риски подростковой преступности напрямую связаны с отсутствием системной работы с семьями.

"Надо не уничтожать семью, не отбирать детей, а исправлять, восстанавливать, помогать", — подчеркнул он.

В центре государственной политики, уверен Альтшулер, должны вновь оказаться семья и ребёнок, а не формальные отчёты и штрафные меры.

Полная запись программы с Борисом Альтшулером будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.