Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Беда в семье растёт тихо, пока службы ставят галочки: как помощь может прийти прямо в квартиру

Правда ТВ » Точка зрения

Система профилактики семейных проблем в России годами остаётся формальной и не доходит до людей, заявил председатель правления региональной общественной организации "Право ребенка" Борис Альтшулер. О слабой работе социальных механизмов и пробелах в поддержке семей он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

За последние годы в российское законодательство внесли важные изменения, направленные на поддержку семьи. В частности, в Семейном кодексе впервые появилось понятие помощи родителям, оказавшимся в трудной ситуации.

"В семейном кодексе появилась четвёртая часть статьи, где впервые сказано слово "Помощь семье". Там прямо написано, что в случае, если родители испытывают трудности, семье оказывается помощь и сопровождение", — отметил Борис Альтшулер.

Однако, по его оценке, эти нормы работают слабо и часто остаются на бумаге. Аналогичные положения были включены и в закон о социальном обслуживании, но реального эффекта это пока не дало.

Эксперт обратил внимание на трагические случаи, когда о проблемах в семье знали, но не смогли предотвратить беду.

"Следователи потом с горечью констатируют, что о неблагополучии в семье знали все", — подчеркнул он.

Серьёзной проблемой Альтшулер считает формальный подход к профилактике: комиссии по делам несовершеннолетних ограничиваются предупреждениями и штрафами, не выстраивая системной работы с семьями. При этом по закону именно такие комиссии должны координировать всю профилактическую деятельность, включая работу полиции, соцслужб и образовательных учреждений. Но на практике их решения часто игнорируются, а санкций за это не предусмотрено.

В качестве решения эксперт предлагает сделать приоритетом работу социальных служб на дому. Эффективной может стать модель "социальных участковых", которые знают ситуацию в каждой проблемной семье на своей территории.

Полная запись программы с Борисом Альтшулером будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Подросток ещё не стал проблемой — но её уже решили: в регионах нашли способ перехватывать кризис
Привычная модель добытчика перестаёт удерживать семью: последствия уже бьют по будущему страны
Электромобили бьют авторынок током: то, как ведут себя бывшие владельцы премиума, сбивает с толку
Проблемы демографии вскрыли как рану: под коркой чайлдфри обнаружился воспалённый нерв
Беспризорные дети в 90-е наводнили улицы — после решения, которое должно было всё исправить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.