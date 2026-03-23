Беспризорные дети в 90-е наводнили улицы — после решения, которое должно было всё исправить

Рост числа безнадзорных детей после принятия профильного закона стал тревожным сигналом, заявил председатель правления региональной общественной организации "Право ребенка" Борис Альтшулер. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru он объяснил, как правовые нормы и практика их применения повлияли на ситуацию с детской беспризорностью.

Борис Альтшулер вспомнил, как в начале 2000-х тема беспризорности поднималась на уровне высшей власти. Обращение в Кремль вызвало реакцию, однако добиться системных изменений сразу не удалось.

"Но ничего не изменилось. Почему? Здесь вообще парадокс. Есть такой фундаментальный закон", — отметил Борис Альтшулер.

Эксперт обратил внимание на последствия принятия закона о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Он подчеркнул, что после его введения ситуация неожиданно ухудшилась.

"Вот после его принятия именно в 1998 году страну захлестнула лавина безнадзорных детей. Это звучит парадоксально", — считает Альтшулер.

Одной из причин он назвал изменение подхода правоохранительных органов. Полиция перестала вмешиваться до момента совершения правонарушения, из-за чего дети оставались на улице без помощи. Позже меры начали приниматься: детей стали забирать с улиц и направлять в больницы и социальные центры. Однако ключевая проблема, как отметил эксперт, так и не была решена — их возвращали в те же неблагополучные условия.

В результате профилактика фактически не работала, а причины ухода детей из семей оставались без внимания.

