Острова Ирана становятся целью США: эффект молнии рискует превратиться в затяжной шторм

Сценарий высадки американских войск на иранские острова уже обсуждается как реальный шаг, заявил политолог, американист Малек Дудаков. Эксперт объяснил, как может выглядеть такая операция и какие риски она несёт для Вашингтона в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

США могут рассматривать вариант наземной операции с высадкой на ключевых островах в Ормузском проливе, включая районы с экспортной инфраструктурой Ирана. Эксперт допускает, что подобный сценарий технически реализуем. Речь идёт о применении конвертопланов — техники, сочетающей свойства самолёта и вертолёта, что позволяет быстро перебрасывать силы и проводить десантирование.

Однако главная проблема, как считает эксперт, начнётся уже после высадки. Иран способен быстро нанести ответные удары по занятым территориям, что приведёт к серьёзным потерям.

"Другое дело, что, конечно, потом по этим островам начнёт много всего неприятного прилетать с иранской стороны. Ну вот это да — могут быть, конечно, потери серьёзные среди американских военных. Поэтому я не уверен в том, что эта вся история, она была бы выигрышна сейчас для администрации", — считает Малек Дудаков.

Эксперт также обратил внимание на внутренний фактор: идея сухопутной операции крайне непопулярна среди американцев. Поддержка подобных действий минимальна, что усиливает политические риски.

"По-моему, только 7 процентов американцев поддерживают сухопутную операцию. То есть тут как бы тема прямо крайне непопулярна. То есть, как бы, если придётся оттуда уходить с большими потерями, это будет, конечно, катастрофа для администрации", — подчеркнул Малек Дудаков.

При этом, по его оценке, Пентагон уже ускоряет переброску морской пехоты в регион, что может говорить о подготовке к возможному силовому сценарию.

