Третью мировую снова ставят на повестку — но в конфликте вокруг Ирана есть жёсткий предел

Разговоры о начале Третьей мировой войны звучат всё громче, но реальность может оказаться куда сложнее. Политолог, американист Малек Дудаков спрогнозировал, может ли конфликт вокруг Ирана привести к такому в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Называть происходящее Третьей мировой пока преждевременно, заявил эксперт.

"Я бы не стал всё-таки говорить то, что этот региональный конфликт тянет на то, чтобы стать Третьей мировой войной как минимум прямо сейчас в моменте. Хоть, конечно, предпосылки негативные имеются", — отметил Малек Дудаков.

Подобные прогнозы звучат уже не первый год — начиная с 2022 года, когда конфликт на Украине также называли возможным началом глобальной войны.

А внутри американской администрации, как считает политолог, нет единой линии. Часть элит видит в конфликте инструмент для усиления позиций США.

Серьёзным фактором остаётся и внутренняя политика США. Президент ограничен по срокам ведения военных действий без одобрения Конгресса, и уже в ближайшие месяцы Белому дому придётся добиваться финансирования и формального разрешения.

"Президент Соединённых Штатов имеет право вести боевые действия только два месяца без одобрения Конгресса… в конце апреля наступает первая реперная точка", — пояснил эксперт.

Отдельно Дудаков оценил вероятность наземной операции. Теоретически она возможна, включая высадку на стратегические острова, но такие шаги связаны с серьёзными рисками.

"Я не уверен в том, что эта вся история была бы выигрышна сейчас для администрации. Только 7 процентов американцев поддерживают сухопутную операцию", — подчеркнул Малек Дудаков.

На этом фоне давление на Вашингтон усиливается: рост цен на энергоносители, возможный дефицит газа и проблемы в промышленности могут серьёзно осложнить ситуацию.

Полная запись программы с Малеком Дудаковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
