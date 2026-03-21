Поддержка Израиля в США оказалась не просто политикой — за ней нашли почти догмат и скрытую борьбу

Влияние израильского лобби в США оказалось не таким однозначным, как принято считать, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт объяснил, какие силы конкурируют за влияние и как религиозный фактор влияет на решения Вашингтона, в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".
Политолог отметил, что говорить о полной доминации одной стороны в американской политике неправильно.
"Безусловно, израильское лобби, оно крайне влиятельное… Можно ли говорить о том, что оно всем заправляет? Ну, тоже, в принципе, нет", — сказал Малек Дудаков.
Конкуренцию составляют и другие игроки, включая страны Персидского залива и Турцию, активно вкладывающие средства в американскую политику.
При этом сегодня, как подчеркнул эксперт, баланс временно сместился.
"Сейчас израильское лобби имеет преимущество", — отметил Дудаков.
Он также указал на тесную связку с консервативной частью республиканцев, в том числе с евангеликами и христианскими сионистами.
Вместе с тем религиозный фактор играет заметную роль в принятии решений.
"Священная миссия США — это поддерживать Израиль, несмотря ни на что", — считает эксперт.
Эта установка во многом объясняет различия внутри американских партий. Среди республиканцев влияние произраильских сил сейчас сильнее, тогда как у демократов усиливаются критики Израиля. В результате политический ландшафт остается изменчивым, и многое зависит от смены власти в США.
