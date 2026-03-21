Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Поддержка Израиля в США оказалась не просто политикой — за ней нашли почти догмат и скрытую борьбу

Правда ТВ » Горячие точки

Влияние израильского лобби в США оказалось не таким однозначным, как принято считать, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт объяснил, какие силы конкурируют за влияние и как религиозный фактор влияет на решения Вашингтона, в эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки".

Политолог отметил, что говорить о полной доминации одной стороны в американской политике неправильно.

"Безусловно, израильское лобби, оно крайне влиятельное… Можно ли говорить о том, что оно всем заправляет? Ну, тоже, в принципе, нет", — сказал Малек Дудаков.

Конкуренцию составляют и другие игроки, включая страны Персидского залива и Турцию, активно вкладывающие средства в американскую политику.

При этом сегодня, как подчеркнул эксперт, баланс временно сместился.

"Сейчас израильское лобби имеет преимущество", — отметил Дудаков.

Он также указал на тесную связку с консервативной частью республиканцев, в том числе с евангеликами и христианскими сионистами.

Вместе с тем религиозный фактор играет заметную роль в принятии решений.

"Священная миссия США — это поддерживать Израиль, несмотря ни на что", — считает эксперт.

Эта установка во многом объясняет различия внутри американских партий. Среди республиканцев влияние произраильских сил сейчас сильнее, тогда как у демократов усиливаются критики Израиля. В результате политический ландшафт остается изменчивым, и многое зависит от смены власти в США.

Полная запись программы с Малеком Дудаковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Новости Все >
Фокус с карьерой: как Московский театр иллюзии находит артистов там, где их никто не ищет
Фокус с карьерой: как Московский театр иллюзии находит артистов там, где их никто не ищет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.