Белый дом как реалити-шоу без монтажа: в поведении Трампа заметили тревожный сдвиг

У Дональда Трампа усиливается "комплекс избранного" после покушения, считает политолог, американист Малек Дудаков. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" эксперт объяснил, как это влияет на решения президента США, и почему ситуация может стать рискованной.

Американский президент, по мнению эксперта, давно демонстрирует черты, связанные с гипертрофированным эго и стремлением к постоянному признанию. Эти особенности, считает Дудаков, проявлялись ещё задолго до прихода в политику.

"У него, во-первых, есть стремление к нарциссизму, которое проявлялось у него всегда ещё там в ту эпоху, когда он не участвовал в политике, а занимался шоу-бизнесом", — отметил Малек Дудаков.

Эксперт обращает внимание, что на посту президента Трамп столкнулся с чередой неудач, что усиливает внутренний конфликт между его самооценкой и реальностью. Это и приводит к своеобразному "разрыву восприятия".

"Мы наблюдаем сейчас проблему Трампа в том, что он находится в каком-то отрыве от реальности", — считает Малек Дудаков.

Отдельно он подчеркнул влияние покушения, произошедшего летом 2024 года. По его оценке, именно после этих событий у Трампа мог усилиться "мессианский комплекс", что делает его реакцию на кризисы менее предсказуемой.

При этом Дудаков не считает, что в ближайшее время возможны крайние сценарии вроде применения ядерного оружия. Он убеждён, что даже при гипотетическом приказе система сдержек в США не позволит его реализовать.

"Даже если он отдаст приказ, то американский генералитет не будет это исполнять", — заявил Малек Дудаков.

В перспективе эксперт допускает и политические механизмы давления на президента — вплоть до попыток признания его недееспособным через 25-ю поправку к Конституции США, если ситуация будет ухудшаться.

Полная запись программы с Малеком Дудаковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.