Цензура стучится через чёрный ход: искусству предлагают новые ограничения

Искусство может вновь оказаться под контролем — и это не всех пугает, считает директор Московского театра иллюзии Эдуард Асланов. О границах допустимого в культуре и роли государства он рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в программе "Клуб главного редактора".

Дискуссия развернулась вокруг понятия цензуры, которое многие сегодня воспринимают негативно. Однако, как отметил Эдуард Асланов, в советский период существовали механизмы отбора — так называемые художественные советы, которые решали, какие произведения попадут к зрителю.

"Такие вещи нужно... Ну, если не цензуре подвергать, то хотя бы ограничивать тем, что дозволено и что нельзя", — считает Эдуард Асланов.

По его мнению, современное искусство нередко искажает факты и подает события в утрированном виде, что влияет на восприятие зрителей. В этой связи он допускает необходимость определённых ограничений.

Спикер также напомнил, что в СССР искусство выполняло не только развлекательную, но и идеологическую функцию. Государство формировало запрос на определённые темы — фильмы о героях, рабочих, лётчиках — и это давало результат.

"Искусство — это такой очень важный инструмент диалога и власти с людьми", — подчеркнул директор театра.

Асланов добавил, что культура должна выполнять образовательную и воспитательную миссию. При этом он признал, что не все представители творческой среды разделяют такую позицию, считая театр и кино пространством полной свободы.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
