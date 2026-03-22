Даже вымершие выходят на сцену: Московский театр иллюзии смешал жанры и получил неожиданный эффект

Московский театр иллюзии превратился в редкий гибрид, где соседствуют цирк и драматическая сцена, рассказал директор Московского театра иллюзии Эдуард Асланов. О том, как объединение разных жанров изменило театр и его репертуар, он рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в программе "Клуб главного редактора".

В 2022 году к Московскому театру иллюзии присоединили исторический театр на Перовской, который сохранил драматическую основу, но вошел в новую структуру. Это создало необычную творческую среду, где артисты разных направлений работают рядом, но не теряют своей идентичности.

"Получается, что вот под названием под эгидой театра иллюзии у нас в коллективе очень органично уживаются и цирковые исполнители, и драматические", — отметил Эдуард Асланов.

При этом, как подчеркнул руководитель, задачи "перекроить" артистов не стояло — каждый жанр развивается самостоятельно. Драматическая сцена на Перовской продолжает выпускать классические постановки, ориентированные в том числе на школьную аудиторию.

"Порой театр интригует зрителя обратиться к первоисточнику — а как же на самом деле изложил автор?" — добавил Эдуард Асланов.

Основная площадка театра при этом остается территорией зрелищных шоу: здесь идут иллюзионные программы, музыкальные спектакли и постановки с участием животных. В репертуаре появляются и неожиданные проекты — например, спектакль с "ожившими" динозаврами, где сочетаются элементы приключения и познавательного сюжета.

Такой формат, по словам директора, не разрушает традиции, а расширяет возможности театра, делая его доступным и интересным для самой разной аудитории.

Полная запись разговора с Эдуардом Аслановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
