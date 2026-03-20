Трамп ведёт США вслепую: конфликт с Ираном обнажил опасный отрыв от реальности

Политолог, американист Малек Дудаков указал на нарастающий раскол в американской элите на фоне конфликта с Ираном. В эфире программы спецкора Pravda. Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" он рассказал, как внутренние противоречия в администрации Дональда Трампа влияют на политику США.
Среди американского руководства усиливается противостояние между разными группами влияния. Речь идёт о конфликте между так называемыми "ястребами" и сторонниками изоляционизма.
"Мы наблюдаем очень серьёзный раскол. И в американском обществе, и в американской политике, и, конечно же, в администрации Дональда Трампа", — отметил Малек Дудаков.
Он подчеркнул, что наиболее жёсткую позицию по Ирану занимают представители силового блока, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны. При этом внутри команды есть и влиятельные фигуры, выступающие за более осторожный курс.
Отдельное внимание эксперт обратил на кадровые конфликты и громкие отставки, которые сопровождаются утечками информации и взаимными обвинениями.
"К последним как раз относится вице-президент Джей Ди Вэнс, Тулси Габбард, глава нацразведки. Ну и её, в общем-то, ставленник Джо Кент, который недавно на днях громко хлопнул дверью и ушёл со своего поста. [...] Я более чем уверен, что это не последняя будет такая громкая отставка", — считает Малек Дудаков.
Ситуация усугубляется экономическими проблемами и ростом недовольства внутри США. Всё это создаёт условия для дальнейшего обострения внутриполитического кризиса.
Эксперт также затронул личные особенности Дональда Трампа, отметив, что они влияют на стиль управления и принятие решений.
"Мне кажется, действительно мы наблюдаем сейчас проблему Трампа в том, что он находится в каком-то отрыве от реальности", — сказал Малек Дудаков.
Полная запись программы с Малеком Дудаковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.