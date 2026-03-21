Миллионы исчезают быстрее, чем кролик из шляпы: что на самом деле делает иллюзионные шоу дорогими

Сценическая магия требует не только мастерства, но и огромных затрат. Сколько стоит создать иллюзионное шоу и как устроена эта индустрия рассказал директор Московского театра иллюзии Эдуард Асланов главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в программе "Клуб главного редактора".

Современные иллюзионные представления — это сложные постановки с дорогим реквизитом, который создаётся вручную и требует длительной подготовки. Такие шоу — это не просто искусство, а серьёзные инвестиции.

"Там же есть определенные механизмы, секреты, и это нельзя делать. Это делается в закрытом отдалении глаз и очень трепетно, поэтому реквизит готовится долго, и он стоит очень дорого", — отметил Эдуард Асланов.

Он подчеркнул, что создание профессионального оборудования обходится в миллионы рублей и требует особого подхода.

"То есть вложение финансовых на изготовление профессионального реквизита — это миллионы. Это дорогое удовольствие — сделать шоу с большим количеством таких реквизитов", — пояснил эксперт.

При этом часть реквизита может принадлежать самому артисту, а часть — создаваться театром. Однако даже в таком случае масштабные проекты остаются крайне затратными.

"Сделать, допустим, полноценное шоу, вот такое шоу, как делают братья Сафроновы, — это десятки миллионов. Только на реквизит", — рассказал Эдуард Асланов.

Несмотря на высокую стоимость, театр продолжает развивать разные форматы иллюзионных программ — от мистических шоу до микромагии, где трюки показываются крупным планом на экране.

