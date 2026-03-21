Фокус с карьерой: как Московский театр иллюзии находит артистов там, где их никто не ищет

Жанр иллюзии в России остаётся замкнутым сообществом, где новых людей принимают не сразу, заявил директор Московского театра иллюзии Эдуард Асланов. О том, как театр ищет артистов и почему магия ушла в корпоративы, он рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в программе "Клуб главного редактора".

Для самого Асланова переход из драматического театра в иллюзионный жанр стал настоящим вызовом.

"Иллюзионисты — люди очень закрытые, априори практически все. Кроме того, их очень мало", — отметил Эдуард Асланов.

Он пояснил, что после 1990-х годов жанр в значительной степени переместился из больших сцен в сферу частных мероприятий

"В основном-то сам жанр в 90-е годы, после развала Союза, он ушёл в такую корпоративную сферу, в ивент-индустрию", — считает Эдуард Асланов.

Чтобы объединить профессиональное сообщество и найти новых артистов, театр запустил собственную площадку.

"Три года назад пришла идея провести российский иллюзионный форум и собрать. Обменяться опытом, познакомиться, пообщаться, продемонстрировать свои трюки", — рассказал Асланов.

Именно через этот форум театр начал привлекать новых исполнителей. Победители получают возможность работать на сцене и главный приз — контракт с театром. Такая система уже несколько лет помогает находить сильных артистов и выстраивать с ними сотрудничество.

