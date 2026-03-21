Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Фокус с карьерой: как Московский театр иллюзии находит артистов там, где их никто не ищет

Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

Жанр иллюзии в России остаётся замкнутым сообществом, где новых людей принимают не сразу, заявил директор Московского театра иллюзии Эдуард Асланов. О том, как театр ищет артистов и почему магия ушла в корпоративы, он рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой в программе "Клуб главного редактора".

Для самого Асланова переход из драматического театра в иллюзионный жанр стал настоящим вызовом.

"Иллюзионисты — люди очень закрытые, априори практически все. Кроме того, их очень мало", — отметил Эдуард Асланов.

Он пояснил, что после 1990-х годов жанр в значительной степени переместился из больших сцен в сферу частных мероприятий

"В основном-то сам жанр в 90-е годы, после развала Союза, он ушёл в такую корпоративную сферу, в ивент-индустрию", — считает Эдуард Асланов.

Чтобы объединить профессиональное сообщество и найти новых артистов, театр запустил собственную площадку.

"Три года назад пришла идея провести российский иллюзионный форум и собрать. Обменяться опытом, познакомиться, пообщаться, продемонстрировать свои трюки", — рассказал Асланов.

Именно через этот форум театр начал привлекать новых исполнителей. Победители получают возможность работать на сцене и главный приз — контракт с театром. Такая система уже несколько лет помогает находить сильных артистов и выстраивать с ними сотрудничество.

Полная запись программы с Эдуардом Аслановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.