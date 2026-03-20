Московский театр иллюзии перестал быть зоопарком: новая сцена потребовала другой магии

Московский театр иллюзии прошёл путь от формата с большим количеством животных к современному сценическому искусству. О том, как изменился театр, рассказал его директор Эдуард Асланов эфире программы "Клуб главного редактора" на Pravda. Ru.

"Это был огромный зоопарк, если скромно выражаться. В моём представлении жанр иллюзии это не только животные, сколько это ещё и уникальные человеческие навыки", — отметил Эдуард Асланов.

Ситуация изменилась после переезда театра в новое здание в 2022 году. Сейчас животных стало значительно меньше — около ста, при этом за ними продолжают ухаживать специалисты, включая ветеринарную службу.

По мнению Асланова, жанр иллюзии должен строиться вокруг артистов и их возможностей.

"Жанр иллюзии подразумевает под собой именно зрелищные представления — яркие, костюмированные и, конечно, уникальные способности человечества", — сказал он.

Он также отметил, что сама профессия иллюзиониста остаётся редкой, а система подготовки специалистов в этой сфере развита слабо.

Полная запись программы с Эдуардом Аслановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
