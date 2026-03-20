Деньги против власти: международный бизнес начинает игру, в которой Нетаньяху может не удержаться

Давление глобальных рынков и страховой индустрии может стать решающим фактором для будущего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметил востоковед Саид Гафуров. О том, как экономические элиты и страховые риски влияют на политику страны, эксперт рассказал в эфире программы на Pravda. Ru.

Ситуация вокруг израильского премьера выходит за рамки внутренней политики и всё больше зависит от реакции глобального бизнеса.

"Если глобальные партнеры намекнут им, что с Биби, как называют в просторечии Нетаньяху, мы не можем вести дело, внутреннее давление на Нетаньяху и на его окружение, и на парламент со стороны собственной экономической элиты, возрастёт многократно", — отметил Саид Гафуров.

Эксперт подчеркнул, что израильский бизнес уже ощущает последствия репутационных рисков и бойкотов. Это усиливает напряжение внутри страны и может привести к политическим изменениям — вплоть до досрочных выборов или отставки правительства.

Отдельное внимание он уделил роли страхового рынка, который фактически сигнализирует о росте нестабильности в регионе.

"Крупнейшие клубы страховщиков аннулировали покрытие для Персидского залива, и когда они отозвали свои перестрахования, премии взлетели в два раза больше. И страховая индустрия для себя решила: регион стал неуправляемым", — считает эксперт.

По его словам, проблема для страховщиков заключается не только в военных рисках, но и в политической непредсказуемости.

"Даже государственные гарантии США не могут заменить тот покой, который дает вообще предсказуемая политика. Поэтому непредсказуемая политика оказывается сильнее, чем гарантии президента Трампа", — добавил Гафуров.

Эксперт допустил, что при усилении давления со стороны международных финансовых структур юридические процессы против Нетаньяху могут ускориться, если он потеряет политическую поддержку.

