Токсичность добралась до инвесторов: для Израиля включили новое правило — без официальных решений

Международное давление на Израиль способно отразиться на его экономике и инвестиционной привлекательности, считает востоковед, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров. О том, как геополитика влияет на страховой сектор и глобальные рынки, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Рост обвинений и обсуждение возможных ордеров международных структур могут привести к изоляции Тель-Авива и давлению на его финансовые инструменты. Это отражается на поведении инвесторов и страховых компаний.

"Держать ценные бумаги государства, чей лидер находится под следствием или обвиняется в дестабилизации региона — это, как принято сейчас говорить, токсично", — считает Саид Гафуров.

По его мнению, крупные страховые и инвестиционные игроки уже сталкиваются с серьёзными репутационными рисками. Под удар попадают компании, инвестировавшие в израильскую экономику и оборонный сектор.

"Они все находятся под репутационным давлением очень сильным. Активисты по всему миру атакуют офисы, альянс, который страхует геноцид, инвестируя в глобальную торговлю оружием", — отметил эксперт.

Гафуров подчеркнул, что глобальный капитал по своей природе осторожен и предпочитает предсказуемость. В условиях нестабильности возрастает премия за риск, а давление на политическое руководство усиливается не только извне, но и внутри страны.

"Если глобальные партнеры намекнут им, что с Биби мы не можем вести дело, внутреннее давление на Нетаньяху и на его окружение возрастет многократно", — заявил Саид Гафуров.

Эксперт также указал, что аналогичные претензии звучат и в адрес Владимира Зеленского, чьи действия вызывают недовольство у части инвесторов.

