Избирательный лабиринт США: как праймериз превращаются в поле битвы элит

"Всё решают делегаты и суперделегаты, а праймериз — это не только выборы, но и скрытая борьба элит", — так описал систему партийных съездов в США востоковед, доцент МГЛУ и РГСУ, член Центрального совета профсоюза "Новый труд" Саид Гафуров. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказал, как эта борьба может повлиять на исход выборов.

Саид Гафуров объяснил важность императивного мандата для делегатов на съездах партий в США.

"Подавляющее большинство делегатов обязаны голосовать за кандидата, который победил по итогам праймериз в их штате, хотя бы в первом туре", — подчеркнул он.

Он также отметил, что в Республиканской партии система гораздо более жёсткая, чем в Демократической.

"Если ни один кандидат не наберёт большинства, то вступают суперделегаты, которые могут изменить выбор", — добавил эксперт.

Между тем для Республиканской партии ключевым вопросом является, кто сможет удержать коалицию Трампа, не позволив элитам переписать волю избирателей.

