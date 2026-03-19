Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Флаг США
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий
Флаг США

Избирательный лабиринт США: как праймериз превращаются в поле битвы элит

Правда ТВ » Точка зрения

"Всё решают делегаты и суперделегаты, а праймериз — это не только выборы, но и скрытая борьба элит", — так описал систему партийных съездов в США востоковед, доцент МГЛУ и РГСУ, член Центрального совета профсоюза "Новый труд" Саид Гафуров. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказал, как эта борьба может повлиять на исход выборов.

Саид Гафуров объяснил важность императивного мандата для делегатов на съездах партий в США.

"Подавляющее большинство делегатов обязаны голосовать за кандидата, который победил по итогам праймериз в их штате, хотя бы в первом туре", — подчеркнул он.

Он также отметил, что в Республиканской партии система гораздо более жёсткая, чем в Демократической.

"Если ни один кандидат не наберёт большинства, то вступают суперделегаты, которые могут изменить выбор", — добавил эксперт.

Между тем для Республиканской партии ключевым вопросом является, кто сможет удержать коалицию Трампа, не позволив элитам переписать волю избирателей.

Полная запись разговора с Саидом Гафуровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.