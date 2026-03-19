Экономика сражается с войной: как война на Ближнем Востоке рушит логистику

Военный конфликт на Ближнем Востоке превратился в удар по глобальному страховому рынку, заявил востоковед, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров. В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru он рассказал, как эскалация разрушает логистику и повышает финансовые риски.

Рынок отреагировал резким скачком цен, который фактически сделал перевозки в регионе крайне затруднительными

"Фактически до запрещающего уровня, до запретительного уровня цены на страхование, соответственно, и на фрахт танкеров и других судов, которые плавали в Персидском заливе", — отметил Саид Гафуров.

Эксперт подчеркнул, что удары по инфраструктуре и закрытие воздушного пространства парализуют логистику региона, который является важнейшим транзитным узлом. Это приводит к дефициту товаров и росту стоимости перевозок.

"Но самый надёжный способ хеджирования — это убрать сам источник этой турбулентности. Там для страховщиков с их таблицами актуарными нет эмоций", — считает Саид Гафуров.

Усиление международного давления на Израиль может повлиять на рынок государственных облигаций и вызвать потери у крупных финансовых институтов.

"Держать ценные бумаги государства, чей лидер находится под следствием или обвиняется в дестабилизации региона — это, как принято сейчас говорить, токсично", — резюмировал эксперт.

