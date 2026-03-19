Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Экономика сражается с войной: как война на Ближнем Востоке рушит логистику

Правда ТВ » Точка зрения

Военный конфликт на Ближнем Востоке превратился в удар по глобальному страховому рынку, заявил востоковед, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров. В программе "Точка зрения" на Pravda. Ru он рассказал, как эскалация разрушает логистику и повышает финансовые риски.

Рынок отреагировал резким скачком цен, который фактически сделал перевозки в регионе крайне затруднительными

"Фактически до запрещающего уровня, до запретительного уровня цены на страхование, соответственно, и на фрахт танкеров и других судов, которые плавали в Персидском заливе", — отметил Саид Гафуров.

Эксперт подчеркнул, что удары по инфраструктуре и закрытие воздушного пространства парализуют логистику региона, который является важнейшим транзитным узлом. Это приводит к дефициту товаров и росту стоимости перевозок.

"Но самый надёжный способ хеджирования — это убрать сам источник этой турбулентности. Там для страховщиков с их таблицами актуарными нет эмоций", — считает Саид Гафуров.

Усиление международного давления на Израиль может повлиять на рынок государственных облигаций и вызвать потери у крупных финансовых институтов.

"Держать ценные бумаги государства, чей лидер находится под следствием или обвиняется в дестабилизации региона — это, как принято сейчас говорить, токсично", — резюмировал эксперт.

Полная запись программы с Саидом Гафуровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.